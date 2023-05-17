2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Strateji belirlendi: CHP'den 'vakit kaybetmeden başlıyoruz' genelgesi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yeni bir video paylaşarak sandığa gitmeyen seçmene çağrıda bulundu. CHP'nin "Vakit kaybetmeden başlıyoruz" başlığıyla yayımladığı genelgede de seçimi kazanmanın formülleri belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:42
Strateji belirlendi: CHP'den 'vakit kaybetmeden başlıyoruz' genelgesi
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CHP Genel Merkezi'nden 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde çalışmalara dair yeni bir genelge yayınladı.

"Vakit kaybetmeden başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı genelgede şunlar belirlendi:

"26, 27 ve 28. Dönem milletvekillerimiz saha çalışması yürütmek üzere görevlendirilecek

Belediye başkanları sahada kendi şehirlerinde çalışacak.

Parti örgütü eksiksiz katılacak.

Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta

İl başkanlarımız illerinde gerçekleşecek saha çalışmalarında eşgüdümü sağlayacak, il ve ilçe örgütlerimiz kadın gençlik kolları başkanı ve yönetimleri çalışmalara eksiksiz katılım sağlayacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun 2. tur stratejisi:

Hedef milliyetçi seçmen

Söylem sertleşecek

İttifak fakirleşmeyi anlatacak

Millet İttifakı’ndaki her parti ile yakın temas halindeki Kılıçdaroğlu’nun 2.turdaki temel hedeflerinden ilki sandığa gitmeyen seçmeni yanına çekmek


CHP CHP Genel Merkezi 28 Mayıs

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