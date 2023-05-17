Strateji belirlendi: CHP'den 'vakit kaybetmeden başlıyoruz' genelgesi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yeni bir video paylaşarak sandığa gitmeyen seçmene çağrıda bulundu. CHP'nin "Vakit kaybetmeden başlıyoruz" başlığıyla yayımladığı genelgede de seçimi kazanmanın formülleri belirlendi.
CHP Genel Merkezi'nden 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde çalışmalara dair yeni bir genelge yayınladı.
"Vakit kaybetmeden başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı genelgede şunlar belirlendi:
"26, 27 ve 28. Dönem milletvekillerimiz saha çalışması yürütmek üzere görevlendirilecek
Belediye başkanları sahada kendi şehirlerinde çalışacak.
Parti örgütü eksiksiz katılacak.
Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta
İl başkanlarımız illerinde gerçekleşecek saha çalışmalarında eşgüdümü sağlayacak, il ve ilçe örgütlerimiz kadın gençlik kolları başkanı ve yönetimleri çalışmalara eksiksiz katılım sağlayacaktır."
Kılıçdaroğlu'nun 2. tur stratejisi:
Hedef milliyetçi seçmen
Söylem sertleşecek
İttifak fakirleşmeyi anlatacak
Millet İttifakı’ndaki her parti ile yakın temas halindeki Kılıçdaroğlu’nun 2.turdaki temel hedeflerinden ilki sandığa gitmeyen seçmeni yanına çekmek
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