Kemal Sahir Gürel, "Büyü" şarkısının öyküsünü anlattı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:55

12 Eylül 1980'de askeriyenin yaptığı darbe sonrası Erdal Eren, henüz 17 yaşındayken, askeri cunta tarafından yaşı büyütülerek idam edilmişti. Şair Gülten Akın'ın Erdal Eren'e ithafen yazdığı "Büyü" şiirinin bestesi, milyonlar tarafından benimsenmişti. Büyü şarkısının bestekârı, sanatçı Kemal Sahir Gürel, şarkının bestelenme öyküsünü anlattı.

"ABİM ELİNDE CUMHURİYET GAZETESİYLE GELDİ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, türkünün bestelenme öyküsünü anlatan Kemal Sahir Gürel, şunları anlattı:

"Bağcılar-Parsellerdeki evimizin salonunda bağlama çalarken, Ahmet Naim abim elinde Cumhuriyet gazetesiyle odasından çıkıp bana gazeteden bir şiir gösterdi. 'Bunu besteleyebilir misin?' diye sordu."

MARGİRUS MİNİBÜSTE MIRILDANDIM

"Evden çıkarken gazeteyi yanıma almıştım" diyen Gürel, "Birkaç gün üzerimdeki gazete ile gittim her yere. Hem melodilere bakıyor, hem de arada bir gazetedeki şiire göz atıyordum. Eve dönüşlerden birinde, bindiğim minibüs (Margirus) Topkapı’da arızalandı. Ben de en ön koltuktayım. Arıza giderilinceye kadar gazeteyi tekrar açıp mırıldandım. Bir iki denemeden sonra bulduğum melodinin söz ile beraber oturması hoşuma gitmişti" diyerek, bestenin, "Acılar alacak, yokluklar alacak, baban sana" kısmının burada ortaya çıktığını söyledi.

"AHMET KAYA, 'BEN ARTIK VAZGEÇİYORUM' DEDİ"

"Melodi beni içine çekiyor, üzerine gitmemi istiyordu. Durmuyor, giriş kısmını örmeye çalışıyordum minibüste mırıldanarak" diyen Kemal Sahir Gürel, o yıl Selda Bağcan'ın plak şirketinde karşılaştığını söylediği Ahmet Kaya’nın, yeni bestesini duyunca, "Kemal sana bir şey söyleyeyim mi; ben de bu şiir üzerine çalışıyordum. Ama senin besten çok güzel olmuş. Ben artık bestelemekten vazgeçiyorum" dediğini aktardı.

"HİÇ TANIŞMAMIŞLARDI"

Abisi Ahmet Naim'in ve Erdal Eren'in aynı siyasi hareketten olduğunu belirten Gürel, "Siyaseten yoldaşıydı ama hayattayken hiç tanışmamışlardı" ifadelerini kullandı.

AYNI GÜN ÖLDÜLER

Ağabeyiyle Erdal Eren'in ölüm yıldönümünün aynı gün olduğunu söyleyen Kemal Sahir Gürel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdal Eren, 13 Aralık 1980’de aslında 17 yaşında ama yaşı büyütülerek idam edildi.

Büyük ağabeyim Ahmet Naim Gürel’i ise 13 Aralık 2009’da kaybettik ama sadece abimizi değil, yol göstericimizi ve büyük bir dostumuzu, yoldaşımızı aynı zamanda.

Ahmet abim politik yaşamını çevresine hiç anlatmadı. Hava atmadı veya onun kimliğine dayanmadı. Çünkü çok mütevazı idi. Herkese sevgi ile yaklaşan, kol kanat geren müthiş bir yüreği vardı. Bu dünyaya kattıkları ve etkisi çok derindi.

Yıldızlar ikisinin de yoldaşı olsun…"



