Kemalist Aydınlanma Derneği’nden '3 Mart Devrim Yasaları' açıklaması: Türk aydınlanmasının 101. yılı kutlu olsun

Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:27

3 Mart 1924’te kabul edilen Devrim Yasalarının 101'inci yılı kapsamında Kemalist Aydınlanma Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin teokratik monarşiden laik Cumhuriyete geçişinin yıl dönümü Türk milletine kutlu, mutlu olsun" denildi.

Kemalist Aydınlanma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter de yaptığı açıklamada, 3 Mart 1924’te, hilafetin kaldırılması, Öğretim Birliği Yasası’nın kabulü, Din ve Vakıflar Bakanlığı’nın kapatılmasıyla Türkiye'nin yüzünü hukuken laikliğe ve çağdaşlığa döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet'in tam anlamıyla hayata geçirilmesinin, Milli Mücadele ruhuyla atılan üç devrim yasası sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Serter, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olmaması için hayatı boyunca mücadele veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Laiklik ilkesinin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimsel eğitimin yerine dogmatik yaklaşımların dayatıldığı bir dönemde 3 Mart Devrim Yasaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini korumak için en önemli dayanağımızdır. Devrim yasalarının 101. yılında tarikat ve cemaat bağlantılı yapıların eğitimde etkinlik kazanmasına müsaade edenler, laik ve bilimsel eğitim sistemini de tehdit edenlerdir. Eğitimde yaşanan her türlü geriye gidiş, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve geleceğimize yapılan bir saldırıdır.

"AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM''

Bizler Kemalist Aydınlanma Derneği olarak bu saldırılara karşı sessiz kalmayacak, bilimsel ve çağdaş eğitim için mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, bu yasaların ışığında aydınlık bir geleceği inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüphesiz cumhuriyetimizin parlak yarınları bilimin yol göstericiliğinde sorgulayan zihinlerin yetiştirildiği, laik ve çağdaş bir eğitim sistemiyle mümkündür. Kemalist Aydınlanma Derneği olarak bu yasaların ışığında Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."