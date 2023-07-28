Kemalpaşa fayına dikkat: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:08

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izi ve sarsıntı potansiyelini araştırmak için hendek kazdıkları İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki fayın 7’ye varan deprem üretebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir ve projede görev alan akademisyenler, İzmir’deki 17 diri faydan biri olan Kemalpaşa Fayı’nda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda belirlenen noktalarda hendek kazılıyor. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşılacak. Kazılan hendek ve bölgeden örnekler alan bilim insanları, fayın kaç şiddete kadar deprem üretebileceği, üretme aralıkları ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemler üzerine veriler toplamış olacak.

2500 YILDIR UYUYOR

Çalışmalarda Kemalpaşa Fayı’na ilişkin ilk bilgileri elde ettiklerini söyleyen Sözbilir, “Kemalpaşa ilçesi bu fayın üzerinde. Etki alanında çok geniş yerleşim alanı var. Fayın kendisi izlenebilen bir fay. Haritaya işlenebilen ve belli ölçeklerde önlem alınabilen bir fay. Bu fayın deprem tehlikesini ortaya koymamız gerekiyor. Açtığımız hendekte geçmişe ait 4 ayrı deprem tespit ettik. Çıkacak sonuçlara göre bu fayın yakın gelecekte deprem üretip üretmeyeceği belli olmuş olacak. Burası 24 kilometre uzunluğunda bir fay olduğunu düşündüğümüzde 7’ye varan bir deprem üretebilir. Bu fayın ortalama 2500 yılda bir deprem ürettiğini kabaca söyleyebiliriz. Bunların kesin tarihini belgelemek için şu anda örnekleme yapıyoruz” diye konuştu.

PROF. DR. ÖZKAYMAK: POTANSİYELİ OLAN BİR FAY

Her hendekteki veri toplama çalışmasının 5-6 ay sürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2024 yılının başlarında bu fayla ilgili sonuçları kamuoyuyla paylaşabileceklerini söyledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise Kemalpaşa Fayı’nın aktif olduğuna ilişkin izler gördüklerini belirtti. Bölgede çok hızlı bir yapılaşma ve organize sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Özkaymak, şöyle konuştu: “Gelecek yıllarda deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu projenin sonuçları bölgede yapılacak il afet risk azaltma çalışmaları için veriler üretecek. Çalışmaların sonunda bu fayın deprem üretme potansiyeli yüksek çıkacak olursa deprem riski anlamında mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekecek.”