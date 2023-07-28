Kemer'deki orman yangını 5'inci gününde

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:14

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:19

İstanbul'un Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz saat 21.00 sıralarında çıkan ve günlerdir süren orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangının sıkıştırıldığı vadiye hava araçlarıyla gece boyunca müdahale edildi. Sabaha karşı insansız hava aracıyla taranan 400 hektarlık alanda ısı tespit edilmezken, günün aydınlanması ile vadinin üst bölgesindeki zirvede 2 nokta yeniden alevlendi. Hava araçları ile tespit edilen noktalara müdahale ediliyor. Bugün itibarıyla hava aracı sayısı da azaltıldı.

Saat 08.00 itibarıyla 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı, yangına müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmezken, nem oranı saat 08.00 itibarıyla yüzde 70'e ulaştı. Öte yandan yangının başladığı günden bu yana hava araçları 2 bine yakın sorti ile 8 bin tona yakın su taşıyarak, alevlere müdahale etti.