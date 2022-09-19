'Kenan Hoca' adlı şahıs şort giyen erkekleri hedef gösterdi: 'Ne hale geldik, azıcık ar!'
'Kenan Hoca' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, erkeklerin şort giymesine tepki göstererek, "Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya, ne hale geldik. Koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar" dedi.
'Kenan Hoca' isimli bir TikTok kullanıcısının sosyal medya hesabından paylaştığı videoda erkeklerin kıyafetleriyle ilgili söylediği sözler gündem oldu.
Erkeklerin şort giymesi hakkında Kenan Hoca isimli şahıs şunları söyledi:
"Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Yahu ne hale geldik. Siz Osmanlı'nın torunusunuz. Ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu, kadına demiyorum. Kadın zaten hep beter. Kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki; diz kapağının altı ve göbeğini örtmeden dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa. Peki nasıl olacak bu işler? Sokaklarda gençler, yaşlılar, koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.."
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