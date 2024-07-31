Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

10 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybeden usta sanatçı Kenan Işık, Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlanıyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:06
Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı
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Önceki gün AKM'de anma töreni yapılan usta sanatçı ve sunucu Kenan Işık, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Türk bayrağına sarılı tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KENAN IŞIK NEDEN ÖLDÜ?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, 10 yıldır evinde tedavi görüyordu.


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