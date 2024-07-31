Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı
10 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybeden usta sanatçı Kenan Işık, Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlanıyor
Önceki gün AKM'de anma töreni yapılan usta sanatçı ve sunucu Kenan Işık, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Türk bayrağına sarılı tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KENAN IŞIK NEDEN ÖLDÜ?
2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.
Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, 10 yıldır evinde tedavi görüyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- Cezası 14 bin lira
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?