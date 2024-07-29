Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın cenazesi 31 Temmuz'da toprağa verilecek.
Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Kenan Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ünlü ismin ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Işık için yarın saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.
Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
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