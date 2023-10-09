Kenan Sofuoğlu'ndan, Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a tepki: 'Sana yazıklar olsun, zoruna mı gitti?'

Kenan Sofuoğlu, Formula 1 yarışı sırasında ekranda görünen oğlu Zayn'ın ismini söylemediği için sunucu Serhan Acar'a tepki gösterdi. Sofuoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:11
Kenan Sofuoğlu'ndan, Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a tepki: 'Sana yazıklar olsun, zoruna mı gitti?'
Abone Ol google-news

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18'inci yarışı Katar GP'de yapıldı. Yarışı izleyenler arasında Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve 4 yaşındaki oğlu Zayn de yer aldı.

Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a tepki gösterdi. 

"ZORUNA MI GİTTİ?"

Sofuoğlu, yarış sırasında ekrana gelen Zayn'ın ismini söylemediği için Serhan Acar'a "Sana yazıklar olsun. Zoruna mı gitti?" dedi.

Sofuoğlu daha sonra bir takipçisinin yorumuna da "O arkadaşın zoruna gitmiştir Zayn'ı orada görmek" yanıtını verdi.


Kenan Sofuoğlu Serhan Acar

İlgili Haberler

Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı: 2 günde yüzde 18 zam yaptı!

Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı: 2 günde yüzde 18 zam yaptı!
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn motosikletle kaza yaptı

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn motosikletle kaza yaptı

En Çok Okunan Haberler