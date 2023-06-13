Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı: 2 günde yüzde 18 zam yaptı!

Eski AKP milletvekili ve milli sporcu Kenan Sofuoğlu, geçen haftalarda lüks otomobilini 10 milyon 650 bin TL'ye satışa çıkarmıştı. Sofuoğlu son olarak satışa çıkardığı araca 2 gün art arda güncelleme yaparak fiyata 18 zam yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 08:56
Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı: 2 günde yüzde 18 zam yaptı!
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AKP’den önceki dönem Sakarya milletvekili olan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, 2021’de satın aldığı Ferrari’sini 24 Mayıs’ta satışa çıkardı.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre yabancı plakalı olan araç için 10 milyon 650 bin TL isteyen Sofuoğlu’nun aracının fiyatını 8 Haziran'da 11 milyon 250 bin TL,  9 Haziran’da ise 12 milyon 500 bin TL yaptı. İki günde lüks otomobilin fiyatı yüzde 18 arttı. 

Sofuoğlu 2021 yılında dünyadaki en hızlı Ferrari olarak bilinen markanın SF90 modelini satın almıştı. 



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