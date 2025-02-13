Kendi evine giremeyen ev sahibi: 'Ailemle sorun yaşıyorum'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:19

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:19

Sevda Taşçı, 2022'de Mamak ilçesindeki evini emlakçı aracılığıyla 1200 liraya kiraya verdi. Taşçı, 1 yıl sonra yüzde yüzün üzerinde zam talebini kabul etmeyen kiracısı Z.T.'den, kendisi oturacağını söyleyerek evi boşaltmasını istedi.

Taşçı, bunu kabul etmeyen ve 3 bin lira kira karşılığında evde oturmaya devam eden kiracısına karşı tahliye davası açtı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 2 yıllık süreç sonunda kira sözleşmesini imzalarken tahliye taahhütnamesi de imzalayan Z.T.'nin ihtiyaç nedeniyle evi tahliye etmesine karar verdi.

Z.T., ev sahibinin ihtiyacının samimi olmadığı gerekçesiyle karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

"ARTIK ÇADIR KURUP YAŞAYACAĞIM"

Sevda Taşçı, oğlunun evinde birlikte kalırken 5 yıl önce aldığı evi kiraya verdiğini belirterek, "Oğlum evlendikten sonra ben kendi evime taşınmak istedim. Kiracıma tahliye taahhütnamesi imzaladığı için çıkmasını söyledim. Kiracım icra müdürlüğü tarafından gönderilen tahliye emrine itiraz etti. Süreç mahkemeye kadar uzadı. Mahkeme 2 yıl sonra tahliye kararı verdi. Şimdi de süreci istinafa taşıdılar. Evime çıkıp oturmak istiyorum. Ama kiracı çıkmıyor. Kızımın, oğlumun ve ablalarımın yanında kalıyorum. Öyle bir duruma geldim ki çadır kurup yaşayacağım" dedi.

Sevda Taşçı, yaşananlar nedeniyle evini satılığa çıkarma noktasına geldiğini söyleyerek, "Kızımda kalırken damadımla kızımın arası açıldı. Kızım neredeyse ayrılma aşamasına geldi. Oğlum evlendi. Onlara da aynı durumu yaşatmak istemiyorum. Ablalarım var onların yanına gidiyorum. Fakat onların da huzuru bozuluyor. Kendi evim varken ben böyle mağduriyet yaşıyorum. Çok yıprandım. Yani buna bir çözüm artık bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi karar istinafta. İnşallah uzamadan karar çıkar" diye konuştu.

Z.T.'nin avukatı ise davacının ihtiyacının samimi olmadığını, kirayı yükseltmek için böyle bir yola başvurduğunu ileri sürerek kararı istinafa taşıdıklarını söyledi.