Kendi işyerini kundakladı: Etraftaki dükkanlar da yandı

Ankara'da oto tamirci Murat Y.'nin ortağı ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu işyerini kundaklamasıyla, 2 dükkan ve 10 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:44
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Etimesgut ilçesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2567'nci Sokak'taki oto tamir bakım servisinde meydana geldi. Ortağı ile anlaşmazlık yaşayan Murat Y., yanıcı maddeyle dükkanı ateşe verdi. 

Büyüyen yangın, işyerindeki araçlar ve bitişikteki işyerine sıçradı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü, toplam 10 araç ve 2 dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Polis ekiplerinin incelemesinde yangın yerinde bulunan Murat Y.'nin dükkanının kundakladığı anlaşıldı. Murat Y., ilk ifadesinde ortağı ile arasındaki kira ve diğer alacak anlaşmazlıklarından dolayı yangını çıkardığını itiraf etti. 

Murat Y.'nin doktor raporunda alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Y.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Ankara oto tamirci kundaklama

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