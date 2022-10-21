Kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttılar, devre mülk sahiplerini 174 bin lira dolandırdılar
Aydın'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, devre mülklerini yüksek fiyatla satacaklarını söyleyerek güven kazandıkları 2 kişinin şifre ve hesap numaralarını ele geçirip, toplam 174 bin lirayı internet bankacılığından kendi hesaplarına gönderip dolandırdığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Didim ilçesinde, kendilerini emlakçı olarak tanıtan 5 kişi, 2 devre mülk sahibiyle irtibata geçti.
Devre mülk sahiplerinin güvenini kazanıp, mobil bankacılık sistemini kullanan şüpheliler, sistemin işleyişini gösterme bahanesiyle hesap numarası ve şifrelerini ele geçirdikleri gayrimenkul sahiplerinden birinin 99 bin, diğerinin ise 75 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Hesaplarından para aktarıldığını fark eden devre mülk sahipleri, şüphelilere de ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin L.K., M.T., A.A., A.K. ve F.İ. olduğunu belirleyip gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., A.A. ve F.İ. tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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