Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, gurbetçileri dolandırdılar!
Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Almanya'da yaşayan Türk yurttaşlarını dolandıran 7 şüpheli, operasyon ile yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezi şekline dönüştürerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KENDİLERİNİ POLİS, ASKER VE SAVCI OLARAK TANITMIŞLAR!
Kendilerini 'polis', 'asker' ve 'savcı' olarak tanıtarak Almanya'da yaşayan Türk yurttaşların bankadaki paraları ile gayrimenkullerini dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 flash bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, 1 yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile yurttaşların kimlik ve banka kart bilgileri yazılı dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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