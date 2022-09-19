Kendisini araçların önüne attı
Denizli’de alkollü genç, gece yarısı önüne atladığı araca tutunarak metrelerce sürüklendikten sonra tekerleklerin altından kalmaktan son anda kurtuldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde üstünü çıkaran alkollü genç, ortalığı birbirine kattı. Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç, yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi. Etrafa hakaretler ederek bağıran genç, mahalle halkını camlara çıkarttı. Yurttaşlar ne olduğuna anlam veremeyerek o anları izlemekle yetindi.
Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.
Yanına gelen yakını genci oturttuğu kaldırdım da kendisine gelmesi için yoğun çaba gösterse de, başarılı olamadı. Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç, gelen araçla götürüldü. Çevredeki yurttaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi