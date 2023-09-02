Kendini polis ve savcı olarak tanıtmıştı... Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı!

İstanbul'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:03
Kendini polis ve savcı olarak tanıtmıştı... Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı!
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece ilçesinde yaşayan bir kişinin, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp evine gelen zanlıya 40 bin avro ve 300 gram altın vererek dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, dolandırıcılığı gerçekleştiren ve daha önceden de 8 suç kaydı bulunan Bülent Y.'yi yakaladı. 

Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın zanlısının da Bülent Y. olduğu tespit edildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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