Kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki yurttaşı demir çubukla öldürdü

Kocaeli’nde genç bir şahıs, pazar tezgahını kurmakta olan 75 yaşındaki Şakir Kaya’dan sigara istedi. Kaya’nın sigara vermemesi üzerine şahıs, pazar tezgahı kurulumunda kullanılan demir çubukla yaşlı adamı öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:35
Kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki yurttaşı demir çubukla öldürdü
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’dan sigara istedi. Kaya’nın ret cevabı sonrası T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak Şakir Kaya’nın yüzüne vurdu. 

Yaşlı adam yere düşmesine rağmen T.Ç., kendisine vurmaya devam etti, sonrasında ise bölgeden uzaklaştı. Şakir Kaya’yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

5 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDE ÇIKMIŞ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde T.Ç.’nin 5 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Ekipler T.Ç.’yi olaydan kısa süre sonra olay yerine yakın boş bir binada uyurken yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.


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