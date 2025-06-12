Kendisine tacizde bulunan erkeği bacağından vurdu!

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre; S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. N.Ş. ise, yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan S.D. kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



