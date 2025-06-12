Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kendisine tacizde bulunan erkeği bacağından vurdu!

Kendisine tacizde bulunan erkeği bacağından vurdu!

12.06.2025 12:00:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kendisine tacizde bulunan erkeği bacağından vurdu!

Pütürge ilçesinde bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunan bir erkeği tabancayla bacağından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre; S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. N.Ş. ise, yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan S.D. kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İlgili Konular: #Kadın #Malatya #taciz #erkek

İlgili Haberler

Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yerleşim yerlerinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
Duşa kabin camı patladı... Emekli akademisyen yaralandı!
Duşa kabin camı patladı... Emekli akademisyen yaralandı! Antalya'da emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak (80) evinde duş aldığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Cinsel içerikli görüntü paylaşan 2 kişi sopayla darbedildi!
Cinsel içerikli görüntü paylaşan 2 kişi sopayla darbedildi! Adana'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp sopayla darbetti.