Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da saat 20.20'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-02-11
Saat:20:20:00 TSİ
Enlem:36.257 N
Boylam:36.059 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZvuNYVBjOR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Can kaybında büyük artış
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı