Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:31

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da saat 20.20'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.