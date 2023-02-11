Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:31
Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da saat 20.20'de bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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