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Kendisini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı!

Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:31
Kendisini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı!
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde çakarlı bir araç cezai işlem için Cengiz Topel Caddesi'nde durduruldu. Kendisini kurum çalışanı olarak tanıtan araçtaki kişinin sahte MİT personeli kimliği taşıdığı tespit edildi.

POLİS VE ASKER ÜNİFORMALARI ELE GEÇİRİLDİ!

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınan Muhammed E.O.'nun (21) evinde sahte MİT personeli kimliği, tabanca, 150 fişek, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla yurttaşları dolandırmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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