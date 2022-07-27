Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, evli çifti dolandırmaya çalıştı
Telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla Eskişehir'de suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce, dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen M.G. (24) polis ekiplerince takibe alındı.
PARAYI KENDİ HESABINA HAVALE ETTİRMEYE ÇALIŞTI
Şüphelinin cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden C.Ç. (52) ve N.Ç. (55) isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları tespit edildi.
POLİS DURUMU FARK ETTİ
Durumu fark eden polis ekipleri çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi. Zanlıyı takibe alan polis, operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.
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