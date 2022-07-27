Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, evli çifti dolandırmaya çalıştı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:05

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce, dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen M.G. (24) polis ekiplerince takibe alındı.

PARAYI KENDİ HESABINA HAVALE ETTİRMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden C.Ç. (52) ve N.Ç. (55) isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Durumu fark eden polis ekipleri çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi. Zanlıyı takibe alan polis, operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.