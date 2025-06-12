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Kene yine can aldı... 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı!

Kene yine can aldı... 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı!

12.06.2025 14:58:00
Güncellenme:
AA
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Kene yine can aldı... 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı!

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden İlknur Ekinci'ye (39) kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikâyetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve yurttaşlar katıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #Kene #KKKA #Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

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