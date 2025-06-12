İstanbul'da kene alarmı... Bu yıl 7 binin üzerinde kene ısırması vakası yaşandı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025 yılında İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandığını açıkladı. Bu vakaların 6 bin 165'inin yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştiğini belirten Güner, İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakasına ise rastlanmadığını vurguladı.

Açıklamalarda bulunan Güner, kene ısırıklarının çoğu zaman zararsız olduğunu ancak taşıyıcı kenelerin KKKA gibi ölümcül hastalıklara neden olabileceğini ifade etti. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile kırsal bölgelerde vakit geçiren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Güner, “Erken farkındalık ve basit önlemlerle ciddi sağlık risklerinin önüne geçilebilir” dedi.

KENE ISIRMALARINDA HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Doç. Dr. Güner, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene ısırıklarında artış yaşandığını belirtti. Kırsal alanlara gidildiğinde uzun kollu giysiler ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, ayrıca pantolon paçalarının çorap içine sokulması gerektiğini söyleyen Güner, “Doğadan dönüldüğünde kulak arkası, ense, koltuk altı, bel çevresi gibi bölgeler detaylıca kontrol edilmelidir” uyarısında bulundu.

Keneye müdahale ederken kolonya, sigara, deterjan gibi kimyasallar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Güner, “Bu maddeler kenenin salgısını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltir” ifadelerini kullandı. Kenenin vücuda en yakın yerden uygun bir malzeme ile çıkarılması gerektiğini belirten Güner, vatandaşların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi.

BELİRTİLERE DİKKAT: 10 GÜN İÇİNDE ORTAYA ÇIKABİLİR

Kene teması sonrası 10 gün içinde görülebilecek belirtiler konusunda da uyarılarda bulunan Güner, halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi durumlarda hemen doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca hasta bireylerle temasta olan yakınların eldiven, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanması gerektiğini söyledi.

Güner, İstanbul’daki sağlık tesislerinin kene vakalarına karşı hazırlıklı olduğunu ve müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, en önemli faktörün toplumun bilinçli ve tedbirli davranması olduğunu vurguladı.