Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Saray kebabı

İBB tarafından İstanbul'un 14 noktasında hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugünün (2 Nisan 2024) menüsü belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:20
Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Saray kebabı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı Kent Lokanları'nda günün menüsü belli oldu. 

965 kalorilik menüde şunlar yer aldı:

Ezogelin çorba, etli saray kebabı, şehriyeli pirinç pilavı, muz, ekmek, su

AFİŞLERLE KAPATMIŞLARDI

31 Mart seçimlerinden bir gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy'de düzenlediği miting öncesi gece saatlerinde Kent Lokantası'nın önü Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un afişleriyle kapatılmıştı.


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