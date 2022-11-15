'Kentsel dönüşüm' mağdurlarından bakanlığa çağrı: 'Bizleri daha fazla mağdur etmeyin'
Karabağlar ilçesindeki Uzundere ile Yurtoğlu mahallelerinde 11 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, verilen sözlerin askıda kaldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrı yapan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın" dedi.
Karabağlar'da, Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla 'Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Uzundere'deki kentsel dönüşüm konusuna el atması talep edildi.
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu,, "Bu dönüşümün 10 yıldır yapılması için çaba gösteren, sesini duyurmaya çalışan İzmirliler olarak çok zorlu mücadele verdik. Büyük çabalar sarf ettikten sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 744 konut ve 73 iş yerini yapıp komşularımıza teslim etti. Devamı gelsin diye bütün uğraşlarımız bu süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahallemize gelerek, dönüşüm alanında milyonluk spor kompleksi temelini attığı güne kadar sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri olarak kendisine sesimizi duyurduk ancak o gün bize devletin yapması yönünde bir ifadesi oldu. 10 yıldır burada dönüşüm bekleyen bizler, bu kadar bekledikten sonra 1 yıl daha beklemeyi göze aldık" dedi.
KURUM'A SESLENDİLER: 'BİZLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN'
Kentsel dönüşümde yaşanan sorun nedeniyle Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın. Bizleri burada daha fazla mağdur etmeyin. Devletimizden beklentimiz, budur. İzmir'de hem iktidar hem ana muhalefet partisi, her gün basın açıklamaları yaparak, kentsel dönüşümü gündemlerine almalıdır" dedi.
Uslu, şöyle konuştu:
"Uzundere'de bizim yaşadığımız korku ve eziyet nedir? Her depremde can korkusu yaşadığımızı daha kaç kere söyleyelim? Yetkililere sesleniyoruz; Uzundere'ye gelsinler. 11 yıldır onlara göre devam eden ama bir türlü bitmeyen dönüşüme yerinde baksınlar. Uzundere'de kentsel dönüşüm bekleyenler olarak 'Artık sesimizi duyun ve yaşadığımız sıkıntıya çare olun' diyoruz. Bizleri her deprem sonrası siyaset malzemesi yapmayın. Eğer bir şey yapacaksanız, burada bir türlü bitmeyen dönüşümü tamamlayın."
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir'de Uzundere ile Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin 11 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu'nun basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "İzmir’in kentsel dönüşümü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İZBETON’u projelerde görevlendirmesiyle hız kazanmıştır. Bu kapsamda proje ihalelerine giren İZBETON, Karşıyaka Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez 1. Etap ve Karabağlar Uzundere 3. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında hızla çalışmaya başlamıştır.
- Uzundere 3. Etap'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasındaki protokolünün ardından inşaat sürecine geçilmiştir. Bölgedeki eski binaların tahliyeleri ve yıkımları tamamlanmıştır ve inşaat alanının çevre kapatma işlemleri yürütülmektedir. Güvenlik açısından uygulanan çevre kapatma işlemlerinin ardından ivedilikle temel hafriyat çalışmaları başlatılacaktır. Tüm bu fiziki çalışmalarla eş zamanlı olarak Uzundere 3. Etap için proje çalışmaları da devam etmektedir. Bu süreç tamamlandığında ruhsat işlemleri yapılacaktır. Hedefimiz, mart ayında 3. Etabın temelini atmaktır.
- İZBETON, diğer etaplarda olduğu gibi Uzundere'de de kötü ekonomik şartlara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. İnşaat maliyetlerinin bu denli arttığı, yüksek enflasyonun her sektörü etkilediği günümüzde, İZBETON tüm kurumsal gücünü kullanarak faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. İZBETON sorumluluğunda, 3 ilçede 4 kentsel dönüşüm etabında çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor."
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- Kıyafetlerine dikkat çekti
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'
- İnternet yasağı yasal mı?