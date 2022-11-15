'Kentsel dönüşüm' mağdurlarından bakanlığa çağrı: 'Bizleri daha fazla mağdur etmeyin'

15 Kasım 2022 Salı, 15:30

Karabağlar'da, Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla 'Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Uzundere'deki kentsel dönüşüm konusuna el atması talep edildi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu,, "Bu dönüşümün 10 yıldır yapılması için çaba gösteren, sesini duyurmaya çalışan İzmirliler olarak çok zorlu mücadele verdik. Büyük çabalar sarf ettikten sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 744 konut ve 73 iş yerini yapıp komşularımıza teslim etti. Devamı gelsin diye bütün uğraşlarımız bu süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahallemize gelerek, dönüşüm alanında milyonluk spor kompleksi temelini attığı güne kadar sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri olarak kendisine sesimizi duyurduk ancak o gün bize devletin yapması yönünde bir ifadesi oldu. 10 yıldır burada dönüşüm bekleyen bizler, bu kadar bekledikten sonra 1 yıl daha beklemeyi göze aldık" dedi.

KURUM'A SESLENDİLER: 'BİZLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN'

Kentsel dönüşümde yaşanan sorun nedeniyle Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın. Bizleri burada daha fazla mağdur etmeyin. Devletimizden beklentimiz, budur. İzmir'de hem iktidar hem ana muhalefet partisi, her gün basın açıklamaları yaparak, kentsel dönüşümü gündemlerine almalıdır" dedi.

Uslu, şöyle konuştu:

"Uzundere'de bizim yaşadığımız korku ve eziyet nedir? Her depremde can korkusu yaşadığımızı daha kaç kere söyleyelim? Yetkililere sesleniyoruz; Uzundere'ye gelsinler. 11 yıldır onlara göre devam eden ama bir türlü bitmeyen dönüşüme yerinde baksınlar. Uzundere'de kentsel dönüşüm bekleyenler olarak 'Artık sesimizi duyun ve yaşadığımız sıkıntıya çare olun' diyoruz. Bizleri her deprem sonrası siyaset malzemesi yapmayın. Eğer bir şey yapacaksanız, burada bir türlü bitmeyen dönüşümü tamamlayın."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'de Uzundere ile Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin 11 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu'nun basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: