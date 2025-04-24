'Kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz' diyerek duyurdu: İşte İstanbul'da çatı katları için yeni plan notu değişikliği!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 20:18

Güncelleme: 24.04.2025 - 20:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çatı Katlarına İlişkin Plan Notu'nun ayrıntılarını paylaştı.

Söz konusu düzenleme Mart ayından İBB Meclisi'nde kabul edildi.

Gülten'in düzenlemenin ayrıntılarını paylaştığı gönderisi şu şekilde:

"Çatı Alanlarına İlişkin Plan Notu, kentsel dönüşümü teşvik etmesi açısından Genel Sekreter Yardımcımız @akgungurkan’ün çok önemsediği projelerden biri, geçtiğimiz ay, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni düzenleme ile:

Çatı katları bağımsız bir konut olarak kullanılabilecek.

İnşaat alanı artırılmadan, çatı katları bir değere dönüştüğü için bina sahibine kentsel dönüşümün maliyeti azalacak.

İstanbul’un en önemli sorunlarından olan çatı katlarında kaçak yapılaşmanın ve proje dışı değişikliklerin önüne geçilecek.

Çatı alanları daha dayanıklı ve estetik hale getirilecek.

Çatı araları modern, yalıtımlı ve konforlu yaşam alanlarına dönüştürülecek.

Bu değişiklikle, çatı katlarının kullanımını standart hale getirmeyi ve kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz."