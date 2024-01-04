Interpol'ün aradığı 106 kişi yakalanmıştı... CHP'li Akay: AKP kökünü kazımıyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Kafes-28 Operasyonu’nda Interpol tarafından aranan 56 şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, “Operasyonda yakalanan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. Interpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı” dedi.

Yerlikaya’nın peş peşe yaptığı açıklamalar ve Interpol’ce aranan kişilerin Türkiye’de yakalanması, “Türkiye’nin uluslararası suç örgütlerinin merkezi haline geldiği” tartışmalarını da alevlendirdi.

‘CARİ AÇIK FİNANSE EDİLİYOR’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mayıstan bu yana uluslararası yakalama kararı bulunan 106 kişinin Türkiye’de yakalandığını söylerken “Ülkemizi uluslararası suç örgülerinin merkezi haline getiren AKP iktidarı, bu azılı suçluların kökünü kazımak yerine göstermelik operasyonlar düzenliyor. Tamamen kurutmak istememelerinin temel nedeni, karaparayla cari açığı finanse etmelerinden kaynaklanıyor” dedi.

Akay, “Basına yansıyan olaylar buz dağının görünen yüzü, görünmeyen yüzü daha derin ve karanlık. Göstermelik operasyonlarla bu beladan kurtulmamız ne yazık ki olanaksız. Böyle olmadığını Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın para politikasından görüyoruz” ifadelerini kullandı.