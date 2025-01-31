Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık'ın tutuklanması talebi reddedildi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılandığı davada tutuklama talebi reddedildi. Mahkeme, Kınık'ın yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çadır satan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Beykoz’da 9 Temmuz 2024’te meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Birgün'de İsmail Arı'nın haberine göre; İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Ocak’ta görülen duruşmada savcı, sanığın tutuklanmaması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti Kınık Demir’in yurtdışı çıkış yasağının devamına ve Batın Barlasçeki'nin ailesinin tutuklama talebinin reddine karar verdi.
Davanın bir sonraki duruşması 30 Nisan 2025’e ertelendi.
Etiketler: #Kızılay #Kerem Kınık #Fatma Zehra Kınık
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