Kereste atölyesinde boynu kesilen işçi öldü
Bursa’da kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Nidal Eldenden (26) tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana gelen olayda daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Suriyeli Nidal Eldenden, yaşamını yitirdi.
Eldenden’in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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