Keşan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:46
Keşan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Sanayi Kavşağı’na giriş yapmak isteyen F.Y. (28) yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, çarşı istikametinden gelerek Mezbaha istikametine gitmek isteyen B.K. yönetimindeki I OE-3542 Yunanistan plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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