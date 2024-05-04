Keşan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:47

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Sanayi Kavşağı’na giriş yapmak isteyen F.Y. (28) yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, çarşı istikametinden gelerek Mezbaha istikametine gitmek isteyen B.K. yönetimindeki I OE-3542 Yunanistan plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.