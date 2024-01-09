Polisten kaçıyordu... Firari hükümlü, saklandığı menfezde ele geçirildi!

Palandöken'de, kesinleşmiş hapis cezası olan ve başkasına ait kimlikle yakalanınca polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:35
Polisten kaçıyordu... Firari hükümlü, saklandığı menfezde ele geçirildi!
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kamp Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı takibe alıp, Şehitler Parkı civarında durdurdu.

Durdurulan araçtakilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, T.Ç. (32) polise başkasına ait kimliği verdi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Ekiplerin yaptıkları yüz taramasında kimliğin T.Ç.'ye ait olmadığını ve hakkında 15 ayrı dosyadan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

Bunun üzerine kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle, Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda saklandığı menfezde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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