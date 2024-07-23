Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında 17 yıl ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. ile "hırsızlık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.S. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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