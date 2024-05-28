Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, 'tatil beldesinde' yakalandı

Mersin'de 25 farklı dosyadan 37 yıl hapis cezasıyla 8 yıldır aranan A.G. ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan M.G., Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil beldesinde yakalandı. İki hükümlü, cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:21
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, 'tatil beldesinde' yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 25 farklı dosyadan hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 yıldır aranan A.G. ve 4 farklı dosyadan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 aydır aranan M.G.'yi yakalamak için harekete geçti.

Yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ve sürekli adres değiştiren A.G. ve M.G.'nin izini süren jandarma ekipleri, her ikisinin de Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla A.G. ve M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. A.G. ve M.G., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.


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