11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:55

Güncelleme: 27.05.2024 - 18:55

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.’yi yakaladı.

C.G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.