11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

Samsun’da hakkında 11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:55
11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.’yi yakaladı. 

C.G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.


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