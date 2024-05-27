11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı
Samsun’da hakkında 11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.’yi yakaladı.
C.G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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