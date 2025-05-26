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'Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi' demişti... Gelecek Partisi'nden Davutoğlu'nun sözlerine açıklama

'Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi' demişti... Gelecek Partisi'nden Davutoğlu'nun sözlerine açıklama

26.05.2025 09:54:00
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Haber Merkezi
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'Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi' demişti... Gelecek Partisi'nden Davutoğlu'nun sözlerine açıklama

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun, "Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" şeklindeki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, Habertürk TV’de Faruk Aksoy’un sorusu üzerine verdiği cevabın yalnızca bir bölümünün bilinçli biçimde dolaşıma sokulmasına istinaden, yayının ilgili kısmını ve diyaloğun tam deşifresini kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun, AKP ile ilgili "Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" sözlerinin bağlamından koparılarak servis edildiğini belirterek, X hesabından, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, Habertürk TV’de moderatör Faruk Aksoy’un sorusu üzerine verdiği cevabın yalnızca bir bölümünün bilinçli biçimde dolaşıma sokulmasına istinaden, yayının ilgili kısmını ve diyaloğun tam deşifresini kamuoyunun takdirine sunuyoruz" açıklamasını yaptı. 

Açıklamasında, programda geçen diyalogların videosuna ve tam metnine yer veren Karcı'nın paylaşımı şöyle:

"Faruk Aksoy: 'Ben 'Keşke AK Parti’de olsaydım, bu süreçler yaşanıyor; bu Ortadoğu’daki meseleler…' dediniz mi?’

Ahmet Davutoğlu: Şöyle söyleyeyim: 'Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi, keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı, yolsuzluklarla mücadele etseydi, Siyasi Ahlak Yasası’nı bloke etmeseydi, keşke daha sonra bile siyasi ahlakla ilgili uyarılarımı dinleseydi; şu anda AK Parti, yüzde 50’ler-yüzde 60’lar seviyesinde iktidarda olurdu ve bütün bu tartışmalar yaşanmazdı…"

Sözcü Karcı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlere karşı net bir duruş sergileyeceklerini vurgulayarak, Davutoğlu’nun açıklamalarının tümünün izlenmesini ve bağlamı içinde değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

İlgili Konular: #AKP #ahmet davutoğlu #Gelecek Partisi

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