Keşmir Sömürge Günü Pakistan Büyükelçiliği’nde anıldı

Keşmir Sömürge Günü, Pakistan Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma etkinliği ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bir fotoğraf sergisiyle Ankara’da anıldı. Anma törenine Pakistan Türkiye Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ali Şahin, Milletvekili Burhan Kayatürk, önde gelen Keşmir lideri Abdur Raşid Turabi, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Dr. Güray Alpar ve medya, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri etkinliğe katıldı. Pakistan Türkiye Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ali Şahin konuşmasında Keşmir anlaşmazlığının çözümünün Güney Asya'daki barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını belirtti. Türkiye, Keşmir halkının iradesine göre Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümünü her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. Uluslararası sistemde adalet eksikliğinden duyduğu endişeleri dile getirirken, uluslararası sistemin birkaç seçilmiş kişinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve ne yazık ki Keşmir ve Filistin söz konusu olduğunda irade ve niyet eksikliği olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun, IIOJK'deki insan hakları zulmüne son verme ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için BM kararlarının uygulanmasında gereken rolü oynaması gerektiğini yineledi. Türkiye Milletvekili Burhan Kayatürk, Keşmir'in meşru kendi kaderini tayin davasına verdiği desteği yinelerken, Birleşmiş Milletler ve Hindistan liderliği tarafından Keşmir halkına kendi kaderini tayin hakkının vaat edildiğini, ancak yetmiş yıl sonra bile bu vaadin yerine getirilmediğini belirtti. Haklı özgürlük davasında Türk milleti her zaman Keşmirli kardeşleriyle omuz omuza durmaya devam edecektir diye ekledi. Keşmir sorununun doğuşu hakkında dinleyicileri aydınlatan önde gelen Keşmir lideri Abdurrahim Turabi, konuyu Birleşmiş Milletler'e götüren ve özgür ve adil bir plebisit çözümünü kabul edenin Hindistan olduğunu vurguladı. Ne yazık ki Hindistan, Keşmirlilere ve uluslararası topluma verdiği taahhütlerden geri adım attı. Kendisi, Hindistan o zamandan beri Keşmir'deki işgalini uzatmak için mümkün olan her taktiği kullanıyor ve 5 Ağustos'taki tek taraflı ve yasadışı eylemler Hindistan'ın son baskıcı önlemleridir diye ekledi. SDE Başkanı Emekli Tümgeneral Güray Alpar konuşmasında BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının özlemleri doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının dostane bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Keşmir ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, bugünün bize Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki yasadışı eylemini hatırlattığını belirtti. IIOJK'deki durum her geçen gün kötüleşiyor, Keşmir halkının gerçek liderliğini susturmak, medyayı susturmak ve işgal altındaki topraklarda demografik değişiklikler yapmak için çabalar sarf ediliyor dedi. Siyasi tutukluların sayısının binlerle ifade edilirken, 14 siyasi örgütün yasaklandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi, Pakistan'ın BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda anlaşmazlık çözülene kadar Keşmir halkına olan sarsılmaz siyasi, ahlaki ve diplomatik desteğini yineledi. Büyükelçi Junaid, özellikle uluslararası forumlarda Keşmir davasını öne çıkaran Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Keşmir konusundaki ilkeli duruşları için Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür etti.