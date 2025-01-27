Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 07:50

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın’dan bölgeye destek olarak gönderilen orman işçilerinden Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 3 babası olan Yıldız’ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın’a getirileceği öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #orman işçisi

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