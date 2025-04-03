Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu: Eski muhtar ve eşi hayatını kaybetti
Konya’nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle, eski mahalle muhtarı Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı hayatını kaybetti.
Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi’nde eski muhtar Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #konya #Alaşehir #karbonmonoksit #karbonmonoksit gazı
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