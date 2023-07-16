KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 14:05

Güncelleme: 16.07.2023 - 14:07

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceği belirtildi.

TARİH VERİLDİ

Yolun, 21 Temmuz saat 17.00'de trafiğe tamamıyla açılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve KGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiği vurgulanarak, çalışmaların KGM'nin 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında gerçekleştirildi, çalışmalarla yurttaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği kaydedildi.