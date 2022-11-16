Kıbrıslı Türk gazeteci Türkiye’ye alınmadı

Kıbrıslı Türk gazeteci Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

Onur Evrensel
16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:17
Kıbrıslı Türk gazeteci Türkiye’ye alınmadı
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KKTC’de yayın yapan Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi. İstanbul’a giden Başaran Düzgün'e N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye girişi izin verilmedi.

Düzgün ile birlikte Türkiye’ye girişine N-82 kodu gerekçe gösterilerek izin verilmeyen Kıbrıslı Türklerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Daha önce de Cumhurbaşkanlığı eski Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter ve Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.


başaran düzgün Gazeteci KKTC

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