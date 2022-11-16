Kıbrıslı Türk gazeteci Türkiye’ye alınmadı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:17

KKTC’de yayın yapan Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine izin verilmedi. İstanbul’a giden Başaran Düzgün'e N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye girişi izin verilmedi.

Düzgün ile birlikte Türkiye’ye girişine N-82 kodu gerekçe gösterilerek izin verilmeyen Kıbrıslı Türklerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Daha önce de Cumhurbaşkanlığı eski Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter ve Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.