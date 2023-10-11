Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:29

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:29

Kıdem tazminatı kalkacak iddiaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Peki, Kıdem tazminatı kalkacak mı? Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı:

Orta Vadeli Program'ın (OVP) toplumun hemen tüm kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını belirten Yılmaz, OVP döneminde depremlerin yaralarını sarmayı, enflasyonu kademeli bir şekilde tek haneye düşürmeyi, bunları yaparken istihdam ve büyümeyi olabildiğince korumayı ve sürdürülebilir sosyal refah ile sosyal adaleti güçlendirip, oluşturulan refahı toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz bu dört amaca, para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla ulaşmayı öngördüklerini anlatarak, OVP'yi bir takvim içinde, iyi bir sıralamayla gerçekleştireceklerini, OVP'nin içeri ve dışarıda bir güven unsuru oluşturduğunu ifade etti.