Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:32

Hamas'ın İsrail'e yönelik kullanabileceğini söylediği Tufan füzesinin ne olduğu merak edildi. Peki, Tufan füzesi nedir? Tufan füzesi ne işe yarar? Tufan füzesi özellikleri nedir? İşte detaylar..

TUFAN FÜZESİ NEDİR?

İran'ın Tufan Füzesi, bu BGM-71 TOW füzesine benzerlik göstermektedir. Tufan füzesi zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Bu tür güdümlü füzeler, hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hatlarını etkisiz hale getirmeyi hedefler. İran yapımı bir güdümlü tanksavar füzesidir.

TUFAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tufan füzesi, 2002 yılından bu yana kullanılan ve geliştirilen füzeler arasında bulunuyor. Savaş başlığı ağırlığı 3.6 kilogram olan bu füzenin toplamda 5 farklı versiyonu mevcut.

Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunurken daha fazla vurucu güce sahip birçok varyantı da geliştirilmiştir. Tufan füzesini Irak, İran, Suriye, Yemen gibi ülkeler resmi olarak kullanıyor.