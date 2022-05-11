Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminat ödeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:10
Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminat ödeyecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.


AKP AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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