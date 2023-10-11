Kılıçdaroğlu: 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını Numan Kurtulmuş'a takdim ettik'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama, "kendisine anayasa değişikliği dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını takdim ettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:40
Kılıçdaroğlu: 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını Numan Kurtulmuş'a takdim ettik'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, çözüm olarak da kendisine ifade ettiğimiz düşüncelerimizi aktardık. Dediğim gibi verimli bir toplantı. Sayın Başkan da dikkatle izledi. Ayrıca kendisine anayasa değişikliği dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içerisinde Türkiye'nin sorunlarını çözer."

Bir gazetecinin "Parlamenter sisteme dönüş yolunda değil mi sizin teklifiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, 6 liderin imzaladığı metni sunduk" yanıtını verdi.


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