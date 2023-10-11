Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a makamında ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:06
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ziyaret!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.


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