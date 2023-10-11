Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ziyaret!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a makamında ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.
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