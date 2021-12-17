Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'den açıklama

17 Aralık 2021 Cuma, 22:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, “TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridi” demişti.

TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ'DEN AÇIKLAMA



Kaslowski, "Ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaslowski sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir.”

Kaslowski'nin paylaşımı şu şekilde: