Son dakika | Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile görüştüğünü açıkladı: "Herkesin konuşması gerektiğini söyledim"
Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV Ana Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes!" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir şekilde değer kaybına değinen Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile görüşmesinin detaylarını da paylaştı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, herkesin konuşmasını gerektiğini söylerken; erken seçim ilan edildiği takdir ülkenin toparlanacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir. Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şurekasının kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.
''OLAY ASGARİ ÜCRETİ AŞTI, YANGIN VAR''
Kılıçdaroğlu ayrıca ''Olay asgari ücreti aştı, yangın var. Hep birlikte her zaman ülkemizi seviyorsak bu ülkenin sanayicisi, esnafı artık konuşmalı ama demokratik yollarla. İktidar çoklu organ yetmezliğini kabul etmeli'' dedi.
SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLADI
Sosyal medya hesabı üzerinden de konuya dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
- TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.
- Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!
Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2021
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