Kılıçdaroğlu’na meydan okuyan CHP lideri Özel, genel başkanlık için çağrıda bulundu: 'Partililere soralım'

Genel merkezin polis zoruyla tahliye edilmesi sonrasında “Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız” diyen CHP lideri Özgür Özel, ilk mitingini İzmir’de yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaşlara seslenmeyi planlayan Özel’e polis izin vermedi. Meydanı bariyerler ve TOMA’larla ablukaya alan polis, girişe izin vermezken binlerce yurttaş elinde Türk bayrağıyla alana geldi.

“Hain Kemal”, “Özgür başkan özgür Türkiye”, “Barikatı aç”, “Halka değil çetelere barikat” sloganlarıyla alanı kuşatan yurttaşlara polis TOMA’lar ve biber gazıyla müdahale etti. TOMA üzerine çıkan bir yurttaşla birlikte iki kişi gözaltına alınırken biber gazından etkilenen yurttaşların olduğu görüldü. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na sandık çağrısı yaptı. Özel, “Bu sokaklarda gün oldu hüznü gördüm, gün oldu umudu gördüm, gün oldu heyecanı ve coşkuyu gördüm ama ilk kez bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman öfkeyi umuda çevirme, zaman bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu öfkeden, bu enerjiden yeni bir umut çıkarma, hep birlikte ülkeyi kurtarma zamanı” ifadelerini kullandı.

CHP’nin tek parça olması gerektiğini aktaran CHP lideri, “CHP Saray’ın talimatıyla iki parça haline gelmiştir. İki parçadan bir tanesi atanmış CHP’dir. Ve atanmış CHP işgal edilen, polis baskıyla ele geçirilen genel merkezimizdedir. Diğeri ise seçilmiş CHP’dir ve işte bu meydandadır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Özel, “40 gün içinde kongre yapalım. Hangi delegeyi istiyorsanız onunla gelin yarışalım diyorum ama kongreyi yapmamaya, işi uzatmaya niyet edenler var. Kemal Bey’e önerim şu. Nasıl ki Ekrem başkanın seçimi için sandığı koyduysam, Kemal Bey’e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. İşte Kemal Bey bu öfkeyi durduracak olan şey bu partinin gerçek sahiplerine soralım ve 2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa, elini öpeceğim” dedi.

YÜRÜYEREK GELDİ

Polis, Cumhuriyet Meydanı’na çıkan sokaklara yurttaşlara biber gazlı su sıktı, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi. Müdahale sırasında Özel de alana girdi, eşi ve kızıyla kol kola giren Özel, yurttaşlarla Gündoğdu’ya yürüyerek miting konuşmasına başladı.

İNCE’DEN JEST

Özel miting sonrası yurttaşları selamlarken mitingde kullanılan otobüsteki bir ayrıntı dikkat çekti. Otobüsün Memleket Partisi’nin eski seçim otobüsü olduğu ve Muharrem İnce tarafından Özel’e tahsis edildiği öğrenildi.

‘PAZARLIK YAPMAM’

Kılıçdaroğlu ile yıllarca yan yana çalıştığını belirten Özel, “Bir gün saygıda kusur etmedik. Sözü tuttuk partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. Bu ülkeye kötülük yapmayalım. Bu partiye kötülük yapmayın. Buradan açıkça söylüyorum. Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem. Kimseyle pazarlık etmem. Bir arkadaşımı satmam, bu yoldan dönmem. Açıkça söylüyorum, içinde bulunduğumuz durum öyle kişisel hesap günü değildir. Bu milletin istemediği, bu partinin istemediği kimse gelip partide yönetici olamaz. Genel başkan yardımcısı olamaz. Milletin söz vermediği kimse partinin sözcüsü ve bu milletin istemediği kimse CHP’nin genel başkanı olamaz. Buna heves etmeyin” diye konuştu.

YURTTAŞLARLA BAYRAMLAŞACAK

Öte yandan Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü, Ankara’da partisinin il başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak.