Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı tepki çekti: Yorumlar beğeninin iki katından fazla, tamamına yakını olumsuz

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla 3 dakika 35 saniyelik bir video yayımladı. Ancak videonun içeriği kadar, sosyal medyadaki etkileşim istatistikleri de gündem yarattı.

DİJİTAL PROTESTO: "BEĞENİ" YOK, "TEPKİ" ÇOK

Videonun istatistikler, seçmen tabanındaki kırılmanın dijital ayak izini net bir şekilde ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 1 milyon görüntülenmeye ulaşmasına rağmen sadece 4 bin beğeni alırken, paylaşıma 9 binin üzerinde yorum (yanıt) geldi.

Sosyal medya dinamiklerinde bir gönderiye gelen yorum sayısının, beğeni sayısını bu denli büyük bir farkla geçmesi (ratio'lanmak), kullanıcının mesajına yönelik yoğun bir tepki, eleştiri ve protesto dalgası olduğunun en somut göstergesi kabul ediliyor. İçerik incelendiğinde de bu yorumların ezici çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bırakması yönündeki sert çağrılardan oluştuğu görülüyor.

Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına… pic.twitter.com/LNuLp2AVHU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

YAPAY ZEKA DUYGU ANALİZİ

Videonun altına bırakılan binlerce yorum üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka destekli duygu analizi, seçmen tepkisinin ezici bir çoğunlukla olumsuz olduğunu ve belirli ana temalar etrafında şekillendiğini gösteriyor. İlk dakikalarda atılan birkaç destek mesajı dışında adeta bir protesto duvarına dönüşen yorum bölümündeki öfkenin temel odak noktaları şu şekilde:

Siyaseti bırakma çağrıları: Yorumların büyük bir kısmı, Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasetten ve gündemden tamamen çekilmesi gerektiği yönünde çok net ve agresif ifadeler barındırıyor.

Geçmiş seçim sendromu: Tepkilerin merkezinde kaybedilen seçimlerin yarattığı hayal kırıklığı yer alıyor. Birçok kullanıcı, geçmiş seçim yenilgilerinin istatistiklerini paylaşarak seçmene yaşatılan travmaları hatırlatıyor.

Duygusal kopuş ve güven kaybı: Doğrudan şahsı hedef alan, "hakkımı helal etmiyorum" veya "saygım kalmadı" gibi derin bir güven kaybını simgeleyen kişisel tepkiler oldukça yaygın.

İktidarın ekmeğine yağ sürme ithamları: Kılıçdaroğlu, muhalefeti böldüğü ve zayıflattığı gerekçesiyle bazı kullanıcılar tarafından sert bir dille dolaylı olarak iktidar cephesine hizmet etmekle suçlanıyor.

GÜNDEM İKTİDAR BASKISIYKEN, KILIÇDAROĞLU'NDAN "ARINMA" ÇAĞRISI

Sosyal medyadaki bu yoğun tepkinin temelinde ise videonun zamanlaması ve içeriği yatıyor.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ve iktidar cephesinden gelen saldırıların tartışıldığı bir dönemde, Kılıçdaroğlu'nun dışarıdan gelen baskılara değil, doğrudan parti içine yönelik sert mesajlar vermesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan videoda doğrudan parti içini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da."

Eski genel başkanın iktidarın CHP'ye yönelik güncel hamlelerini pas geçerek doğrudan partisine "arınma" ve "iç muhasebe" çağrısı yapması, muhalif seçmende bardağı taşıran son damla oldu. Seçmen, binlerce yorumla hem zamanlamaya hem de Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesindeki varlığına yönelik tepkisini açıkça dile getirdi.