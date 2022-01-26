Son dakika | Kılıçdaroğlu: Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum

26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 22.00’de bilgi vereceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu mesajında, “Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere... “ ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, önemli bir açıklama yapacağını duyurmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Sevgili Halkım, Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun” diyerek bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, bürokratlara çağrısının karşılık bulduğunu cumhurbaşkanlığı sarayında alınan kararlara ‘direnildiğini’ kaydetti. CHP lideri, söz konusu büroktarların kendisine yolsuzluk belgelerini yolladığını kaydetti.

"Bazıları saraydaki şahıs tarafından imzalanmış" diyen ana muhalefet lideri "Beytülmal'e el uzatan belgelerin arkasında kim var hepimiz görüyoruz" diye kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Sevgili halkım, evime hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşan bürokratlara seslendim. Partiler gelir gider ama devlet ise bakidir. Saraydaki önce tüm AK Parti'yi zapturapt altına aldı, sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, bir daha tekrar ediyorum devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim. Çünkü nabız atıyor mu görmek istedim. Var sevgili dinleyicilerim, var. Bu devletin nabzı hâlâ atıyor. Vatansever bürokratlar hâlâ oradalar. Vatanmseverler bu ailenin suç maiyetindeki isteklerine direniyorlar. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar... Yüzlerce belge var. Beytülmal'e el uzatan bu belgelerin arkasında kim var hepimiz görüyoruz. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış.

"BEŞLİ ÇETEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Bir belgeyi anlatayım, 3 Nisan 2018, bir açık ihale yapılır, bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihaleye gelir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine'nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.

Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık sağır sultan için bile yeni değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"